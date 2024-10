Tchad : L'ADC salue la décision de l'ARSAT et appelle à une meilleure régulation du marché du gaz

Le 19 octobre 2024, l'Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC), dirigée par Yaya Sidjim, a exprimé son soutien à la décision de l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) d'interdire le remplissage croisé des bouteilles de gaz butane. Cette décision répond à des préoccupations croissantes concernant les pénuries récurrentes de bouteilles de gaz de 6 kg et les pratiques abusives de certains distributeurs.



L'ADC a mis en lumière plusieurs problèmes. Pénuries fréquentes de bouteilles de gaz dans les foyers, inaccessibilité du gaz dans certaines zones, prix exorbitants pratiqués par des distributeurs véreux pendant les périodes de pénurie.

L'ARSAT a émis une note circulaire interdisant le remplissage croisé des bouteilles de gaz, signifiant que chaque centre d'enfutage doit remplir uniquement ses propres bouteilles. Cette mesure vise à améliorer la traçabilité des bouteilles de gaz et permettre aux consommateurs d'identifier facilement les bouteilles et de faire des réclamations si nécessaire.



L'ADC considère cette décision comme salutaire pour les consommateurs, car elle renforce leur droit à la réparation des torts, tel que prévu par la loi sur la protection des consommateurs au Tchad. L'association se félicite également des dispositions de l'arrêté qui sanctionnent les fraudes liées à la distribution de gaz de pétrole liquéfié.



L'ADC applaudit l'engagement du ministère à améliorer le bien-être des citoyens consommateurs et à lutter contre les abus dans le secteur de la distribution de gaz butane. Cette initiative est perçue comme un pas significatif vers une meilleure régulation et une protection accrue des droits des consommateurs au Tchad.