Tchad : L'AEPF-Tchad se restructure pour un impact renforcé

Les institutions publiques.

Les ONG nationales et internationales.

Les agences des Nations Unies.

Les partenaires techniques et financiers œuvrant dans les domaines de l’éducation, de l’égalité de genre, des TIC, de la gouvernance, de la paix et du développement durable.

Dans le cadre de son repositionnement institutionnel, un atelier a été organisé dans le but de renforcer les compétences internes de ses membres.Cet atelier avait pour objectifs de :Grâce à cette nouvelle dynamique, l’AEPF-Tchad souhaite également établir des partenariats stratégiques avec diverses entités, notamment :L'objectif final est de travailler ensemble pour un avenir équitable, numérique et durable pour les filles, les femmes et les jeunes du Tchad.