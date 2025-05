TCHAD

Tchad : L'AFD salue les progrès de l'éducation et renforce son appui

Alwihda Info | Par Peter Kum - 26 Mai 2025

Le Dr. Aboubakar Assidick Choroma, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, a reçu en audience ce vendredi 23 mai 2025 une délégation de l'Agence Française de Développement (AFD). Conduite par sa directrice adjointe au Tchad et comprenant M. Clément Sylvain du siège de l'AFD, la délégation est venue présenter les résultats de sa mission d'évaluation des projets ALAPAJ et Saha WA Tarbia.