Tchad : L'AJTB assiste les villages de Roum et Gormadjo touchés par des catastrophes naturelles

Selon Hassanié Mahamat Abderaman Haggar, les populations de ces villages souffrent énormément, les inondations ayant ravagé une grande partie de leurs infrastructures.



La présidente de l’AJTB interpelle les personnes de bonne volonté, les ONG et le ministère de l’Action sociale afin de venir en aide aux habitants de Roum et Gormadjo. Elle exhorte également le ministère de l’Éducation nationale à mettre des enseignants à disposition des jeunes apprenants et à fournir des équipements scolaires aux écoles des villages touchés.