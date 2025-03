Tchad : L'APROSEBIO lance ses activités pour renforcer la protection de l'environnement et la cohésion sociale

Préserver la nature et sensibiliser sur les conséquences de sa dégradation;

Prévenir les risques liés à la santé humaine, animale et végétale;

Promouvoir la protection sociale pour les communautés vulnérables;

Encourager des pratiques durables et inclusives pour la gestion des ressources naturelles.

Fondée lors de sa première assemblée générale constitutive le 12 novembre 2022, l'APROSEBIO a été reconnue officiellement par l'Arrêté n°10184 du 13 mars 2025. Elle se positionne comme une force d'action en faveur de la protection sociale, de l'environnement et de la biodiversité.Lors du discours de lancement, le Président de l'APROSEBIO, Adoum Yaya Labadry, a rendu un hommage particulier à Maïmouna Abba Moussa Lamare, ancienne secrétaire générale de l'association, dont l'engagement et les sacrifices ont été cruciaux pour la création de l'organisation.L'APROSEBIO, une organisation apolitique et à but non lucratif, a pour missions :Pour atteindre ces objectifs, l'association prévoit plusieurs initiatives, incluant le reboisement, les aménagements des espaces verts, la lutte contre la coupe abusive des arbres et la déforestation, la sensibilisation sur la biodiversité et le réchauffement climatique, ainsi que des campagnes de nettoyage et de gestion des déchets.Outre la protection de l'environnement, l'APROSEBIO s'engage également dans le domaine social et communautaire. Elle envisage de développer des projets environnementaux et sociaux, de créer des partenariats avec des institutions publiques, privées et des ONG, d'assister les populations affectées par des catastrophes naturelles et de plaider pour un accès équitable aux ressources naturelles.Sur le plan éducatif et de sensibilisation, l'APROSEBIO prévoit d'organiser des conférences, des campagnes éducatives, des tables rondes, et des programmes d'éducation à la citoyenneté et à l'écologie, en mobilisant les jeunes autour des enjeux environnementaux.Enfin, l'APROSEBIO aspire à devenir un acteur clé de la protection de l'environnement et de la protection sociale, sollicitant pour cela le soutien des médias, des partenaires et de chaque citoyen engagé pour construire un avenir plus durable et équitable.