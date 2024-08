Tchad : L'ARPAD vient en aide aux victimes de l'incendie de la poudrière

Suite à la semaine de solidarité lancée ce vendredi 2 août 2024, pour assister les victimes de l'incendie de la poudrière, l'Association Al-Rissala pour la Réconciliation et la Paix Durable (ARPAD) a remis une enveloppe à la Directrice Générale de Gestion et de Prévention des Catastrophes ce jeudi 8 août 2024, lors d'une cérémonie dans un hôtel de la place.



La Directrice Générale de Gestion et de Prévention des Catastrophes, Madame Mariam Abdoulaye, a exprimé au nom de la Ministre de l'Action Sociale toute sa gratitude envers le président de l'association (ARPAD). Elle a souligné que ce geste est un bon exemple à suivre.



Le Président de l'Association Al-Rissala pour la Réconciliation et la Paix Durable (ARPAD), Brahim Mahamat Hassan, a profité de cette occasion pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté à faire de même afin que les victimes de l'incendie de la poudrière soient dédommagées. Il a également salué l'initiative du Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires en faveur des victimes touchées par cet incendie.