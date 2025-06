Cette journée fait suite à la célébration, le 9 mai dernier, du 80e anniversaire de la Grande Guerre Patriotique, marquée à Moscou par une cérémonie d'envergure. L'ambassadeur a souligné l'unité internationale manifestée lors de cet événement, avec la présence de 27 chefs d'État de la Communauté des États Indépendants, ainsi que de représentants d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique latine.





La Russie et l'ordre mondial multipolaire : le rôle croissant du Sud global



Sur la scène internationale, la Russie milite activement pour la formation d'un ordre mondial multipolaire. Elle soutient l'émergence de nouveaux centres de décisions politiques d'importance mondiale au sein des États du Sud global, notamment en Afrique et en Orient. Ces régions, qui représentent la majorité de la communauté internationale, plaident pour un ordre mondial plus juste, fondé sur l'égalité souveraine des États, la diversité des cultures et le respect des valeurs traditionnelles.





Les BRICS sont cités comme un exemple concret de cette vision, où les principes de coopération égalitaire, de respect mutuel des intérêts, de pragmatisme et de consensus sont mis en œuvre. L'ambassade a informé que les travaux se poursuivent pour assurer une intégration harmonieuse des nouveaux membres au sein de ce bloc élargi.





Actuellement, les BRICS comptent dix pays membres, et 30 autres États sont considérés comme candidats, dont plusieurs pays africains (l’Algérie, Bahreïn, le Koweït, le Maroc, le Nigeria, l’Ouganda, le Sénégal, le Tchad, la Guinée équatoriale, l’Érythrée et le Soudan du Sud). De plus, treize pays ont obtenu le statut de « pays partenaires des BRICS », parmi lesquels figurent l’Algérie, le Nigeria et l’Ouganda.





Coopération russo-africaine et relations bilatérales avec le Tchad



Concernant sa politique africaine, la Russie privilégie le soutien à la souveraineté et à l’indépendance des pays africains. Elle œuvre pour la résolution des conflits interethniques sur le continent selon le principe « aux problèmes africains, solutions africaines ». La Russie aspire également à positionner l'Afrique comme un pôle original et influent du développement mondial.





Les relations russo-tchadiennes continuent de se développer sur la base d’un partenariat égalitaire, qualifié de "fraternel" par les dirigeants des deux pays. Le dialogue politique bilatéral se renforce au plus haut niveau. Les accords conclus définissent un agenda bilatéral pour l'année en cours et les années à venir, visant à enrichir la coopération à travers des projets concrets dans les domaines du commerce, de l’économie et des investissements, ainsi qu’à la formation de cadres pour le Tchad.