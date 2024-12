Tchad : L'ENA conclut son 3ème colloque international avec un focus sur l'intérêt général dans la 5ème République

Dans son mot de clôture, le directeur de l'ENA, Dr Mahamat Borgou Hassan, a souligné que le colloque a permis d'explorer les multiples dimensions de l'intérêt général, révélant un sujet apparemment simple mais complexe. Les discussions ont abordé divers axes : intérêt général et action publique, liberté publique, marché public, rôles des juges administratif, judiciaire et constitutionnel, domanialité publique, exécution des décisions de justice, finances publiques, environnement, et politiques publiques.



Le colloque a servi d'espace de dialogue enrichissant et de rencontre, encourageant la poursuite des échanges pour contribuer à l'avancement de la science et au rayonnement du savoir. Dr Hassan a reconnu les contraintes de temps et le nombre de communications, s'engageant à prolonger la durée du prochain colloque à au moins trois jours.



Le thème de la prochaine édition portera sur la souveraineté de l'État, un sujet crucial à explorer sous divers angles juridiques, politiques et géopolitiques, afin d'en dévoiler les enjeux complexes.