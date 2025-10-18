Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 19 Octobre 2025


L’Église Baptiste n°10 de Sarh a organisé une session de formation en informatique à l’intention des responsables de ses différents mouvements et organes. La formation s'est déroulée du 9 août au 16 octobre 2025, et la cérémonie de remise des attestations a eu lieu ce 18 octobre 2025.


Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique



  Cette initiative s’inscrit dans la vision de développement holistique que l’église poursuit depuis 2019. L'objectif est de mieux outiller les responsables dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
  • Durée : Près de deux mois.
  • Participants : Une quinzaine de responsables.
  • Thèmes Abordés :
    1. Introduction à l’informatique et au traitement de texte.
    2. Initiation au logiciel Microsoft Excel.
 

Importance de la Maîtrise du Numérique

 
Loubana Doukam, coordonnateur des projets de l’église, a félicité les participants et les a encouragés à appliquer les connaissances acquises.

 
De son côté, le pasteur principal a souligné l’importance de la maîtrise de l’informatique à l’ère du numérique :
« Apprendre l’informatique, c’est se connecter au monde et rester à jour. »


Il a exhorté les bénéficiaires à valoriser cette formation et a invité la coordination des projets à pérenniser cette initiative "noble et utile pour tous".


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/10/2025

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles 18/10/2025

Populaires

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

18/10/2025

​Fête nationale d’Espagne : la Chargée d’Affaires célèbre l’amitié hispano-tchadienne à N’Djamena

18/10/2025

Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye rencontre la communauté sénégalaise au Rwanda

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter