Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Durée : Près de deux mois.

Participants : Une quinzaine de responsables.

Thèmes Abordés : Introduction à l'informatique et au traitement de texte. Initiation au logiciel Microsoft Excel .



Importance de la Maîtrise du Numérique

« Apprendre l’informatique, c’est se connecter au monde et rester à jour. »

Cette initiative s’inscrit dans la vision deque l’église poursuit depuis 2019. L'objectif est de mieux outiller les responsables dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication ().Loubana Doukam, coordonnateur des projets de l’église, a félicité les participants et les a encouragés à appliquer les connaissances acquises.De son côté, le pasteur principal a souligné l’importance de la maîtrise de l’informatique à l’ère du numérique :Il a exhorté les bénéficiaires à valoriser cette formation et a invité la coordination des projets à pérenniser cette initiative "noble et utile pour tous".