Tchad : L'OMS et l'AIEA renforcent leur coopération en médecine nucléaire et radioprotection

Chukwudi Macline Ayanwu, Chef de Division de la coopération technique pour l’Afrique à l'AIEA et responsable du portefeuille pour le Tchad, accompagné de Hissein, Attaché National de Liaison de l’AIEA au Tchad, a été reçu par le Dr. Eyong John Efobi, Représentant par intérim de l’OMS au Tchad.





Cette rencontre visait à renforcer la coopération entre les deux agences dans des domaines clés tels que la médecine nucléaire, la radiothérapie et la radioprotection. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des capacités du personnel utilisateur, la protection du personnel soignant et des malades, ainsi que l'appui technique pour l'application des normes de construction et d’utilisation des dispositifs émettant des rayonnements ionisants.