Tchad : L’ONAPE et le PNUD unissent leurs forces pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes Tchadiens

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont franchi une nouvelle étape dans leur collaboration pour lutter contre le chômage des jeunes au Tchad. Lors d’une rencontre entre Monsieur NASSOURADINE ABAKAR KESSOU, Directeur de l’ONAPE, et Monsieur JOS DE LA HAYE, Représentant Résident Adjoint du PNUD, les deux institutions ont convenu de renforcer leur partenariat pour développer un programme de volontariat ambitieux.



Ce projet, d'une durée de deux ans, vise à offrir aux jeunes diplômés tchadiens l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle tout en contribuant au développement de leur pays. En s’appuyant sur le réseau de partenaires de l’ONAPE et l’expertise du PNUD en matière de développement durable, ce programme permettra aux jeunes volontaires de mettre en pratique leurs connaissances et de développer de nouvelles compétences.



L’ONAPE et le PNUD s’engagent à coordonner leurs actions pour optimiser l’impact de leurs interventions en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes.



Les jeunes volontaires bénéficieront d’une attention particulière en termes d’accompagnement et d’insertion professionnelle à l’issue de leur mission.



Les deux partenaires travailleront ensemble pour développer de nouveaux programmes et renforcer les dispositifs existants afin de mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi.



Un comité technique sera créé pour élaborer une feuille de route détaillée et définir les modalités de mise en œuvre du projet de volontariat.



Ce partenariat entre l’ONAPE et le PNUD est une excellente nouvelle pour les jeunes Tchadiens. En offrant des opportunités de volontariat, ce projet contribue à développer leurs compétences, à renforcer leur employabilité et à leur donner un sentiment d’utilité sociale. Il s’inscrit également dans une dynamique plus large de promotion de l’emploi et de lutte contre la pauvreté.



Cette collaboration entre l’ONAPE et le PNUD ouvre de nouvelles perspectives pour l’insertion professionnelle des jeunes Tchadiens. En misant sur le volontariat, les deux partenaires contribuent à construire un avenir meilleur pour le pays.