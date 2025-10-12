Tchad : L’ONAPE renforce le contrôle des embauches et des demandes d’emploi







Ces circulaires, signées par le directeur général de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, rappellent aux employeurs publics, parapublics, privés et aux organisations non gouvernementales (ONG) l’obligation de se conformer aux dispositions du décret n°189/PR/MFPT/96 du 15 avril 1996, relatif à la régulation du marché de l’emploi au Tchad.







Une carte de demandeur d’emploi désormais obligatoire



La circulaire n°11 rend obligatoire la présentation de la carte de demandeur d’emploi pour toute candidature à un poste. Désormais, aucune structure ne peut recevoir ni traiter un dossier de candidature sans cette carte, délivrée par l’ONAPE. Cette mesure vise à mieux identifier les chercheurs d’emploi et à garantir la régularité des recrutements.







Contrôle préalable des offres et annonces d’emploi





Avec la circulaire n°12, l’ONAPE exige que toute offre ou demande d’emploi soit soumise à son autorisation avant publication (affichage, presse, radio, télévision ou plateformes numériques). Cette procédure permettra, selon l’institution, d’assurer la transparence du marché de l’emploi, de protéger les chercheurs et les employeurs contre les annonces frauduleuses, et d’améliorer le suivi national des recrutements.







Déclaration obligatoire des embauches et ruptures de contrat







Enfin, la circulaire n°13 impose aux employeurs de déclarer toute embauche ou rupture définitive de contrat dans un délai de 48 heures auprès de l’ONAPE.

Les employeurs devront désormais présenter un dossier complet comprenant :







Quatre exemplaires originaux du contrat de travail ;



Un certificat médical datant de moins de trois mois ;



La carte de demandeur d’emploi ;



Une copie de la pièce d’identité nationale ;



Et une copie de l’offre d’emploi validée par l’ONAPE.