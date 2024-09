Tchad : L'ONAPE s'adapte aux besoins des employeurs

Face aux enjeux d'un marché du travail en constante évolution, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) du Tchad a annoncé le lancement d'une initiative novatrice. Ce projet ambitieux vise à adapter les services de l'ONAPE aux besoins spécifiques de chaque secteur d'activité, afin de mieux répondre aux attentes des employeurs et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.



Le 2 septembre 2024, le Directeur général de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou, a annoncé un projet visant à adapter l'offre de services de l'ONAPE aux besoins spécifiques des employeurs par une approche sectorielle.



M. Kessou a souligné que dans un environnement économique en constante évolution, il est crucial que les services de l'ONAPE s'ajustent aux réalités de chaque secteur, étant donné que les besoins varient considérablement.



Il a mentionné la participation récente de l'ONAPE à une formation sur les relations d'entreprise, organisée par l'Association Africaine des Services Publics d'Emploi (AASEP), où il occupe la vice-présidence.



Les objectifs incluent comprendre les besoins spécifiques des employeurs, adapter les services de l'ONAPE et établir des partenariats solides pour renforcer le lien entre demandeurs d'emploi et employeurs.



Quatre stratégies ont été définies à savoir une étude pour identifier les compétences requises et les défis de chaque secteur, l’adaptation de l'offre en fonction des résultats de l'analyse, la collaboration avec des organisations professionnelles et acteurs locaux et le mécanisme pour évaluer l'efficacité des actions et ajuster les approches.



Cette approche permettra de répondre aux attentes des employeurs, d'augmenter l'employabilité des candidats, de favoriser la collaboration entre le monde du travail et le milieu éducatif, et d'encourager l'innovation dans les entreprises.



L'initiative de l'ONAPE vise à améliorer la qualité de ses services en s'adaptant aux besoins spécifiques des secteurs, contribuant ainsi à un marché du travail plus dynamique et inclusif au Tchad.