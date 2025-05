Tchad : L'ONECS organise une réunion clé pour le Baccalauréat 2025

L'objectif de cette rencontre était de présenter officiellement le président et le vice-président du Jury, ainsi que de donner les consignes et directives essentielles relatives à l'organisation de l'examen national.





Appel à la responsabilité et à la discrétion



Dans son allocution d'ouverture, le Directeur Général de l'ONECS, Pr. Bianzeube Tikri, a exprimé sa gratitude avant d'appeler chacun à la responsabilité. « Vous êtes dépositaire d'une lourde et exigeante mission à portée nationale. Une mission très sensible qui appelle à la discrétion. Le souhait de l'ONECS est de faire toujours un peu plus pour respecter le temps imparti à l'organisation de cet examen », a-t-il exhorté les membres du Jury.





Emboîtant le pas, le Directeur des Examens et Concours de l'ONECS, Dr. Abakar Mahamat Hassaballah, a également insisté sur la discrétion des membres du jury. « Nous sommes tous des enseignants. À ce titre, nous devons faire valoir le secret professionnel en lieu et place des corporations syndicales ou politiques. Toutes les dispositions sont prises pour que le déroulement de l'examen se passe dans le respect des principes édictés », a-t-il affirmé.





Après ces consignes et directives claires, mandat a été donné aux présidents de centres nommés de veiller scrupuleusement à l'organisation de cet examen de caractère national.