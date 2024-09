Tchad : L'ONG ESV et l'ambassade des États-Unis unissent leurs forces pour un avenir durable

L'objectif de cette formation est de lutter contre le changement climatique, l'avancée du désert, et de proposer des solutions de développement économique durable pour le Tchad.



"Graines de Paix" est un concept innovant basé sur la conviction qu'il est impossible de se développer durablement sans la paix, et que la paix ne peut être obtenue sans une synergie d'actions autour des valeurs fondamentales de la citoyenneté : civilité, solidarité et patriotisme.



Dans son discours de clôture, Yoel Yodoyman, coordinateur de l'ONG ESV, a souligné que chaque année, l'Espace Vert du Sahel forme plus de 18 000 enfants dans le domaine du changement climatique, avec pour objectif de compter 900 000 citoyens modèles d'ici 2030 grâce aux actions des enfants experts. "Un enfant expert impacte en moyenne dix personnes autour de lui", a-t-il précisé. Il a également souligné que les participants ont acquis des connaissances précieuses sur des enjeux cruciaux tels que la protection de l'environnement et l'importance de la justice sociale. Yodoyman a encouragé les enfants à se tourner vers un avenir meilleur.