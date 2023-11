Tchad: L’ONG américaine WCS évalue l’état du Parc National de Manda

L’ONG américaine Wildlife Conservation Society (WCS) qui œuvre dans le domaine de la conservation de la faune et de la flore est à Sarh chef lieu de la province du Moyen-Chari. L’objectif global de cette mission à Sarh est de faire une évaluation rapide de l’état actuel du Parc National de Manda aux fins de relancer les activités de restauration écologique et de conservation de la faune sauvage.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjami Hamat, a salué cette initiative de cette ONG qui se soucie du parc national de Manda qui aujourd’hui se voit menacer par des ennemis de la faune. Pour lui, les stratégies de sauvegarde de la faune et la flore de cette ONG va soulager un tant soit peu le parc national de Manda et beaucoup de population vivant au tour de ce parc vont prendre conscience de la gestion de l’environnement qui aujourd’hui est une préoccupation majeure du gouvernement.



Le représentant l’ONG WCS au Tchad, Docteur Dolmia Malachie a souligné que son ONG intervient dans plus de 60 pays au monde dont 15 en Afrique et a pour principal mission la préservation de la faune et de la flore du monde et vise que celles -ci (faune et flore) prospère sur des terres et mers et étendues d’eau saines pour un développement durable.



Le chef de l’unité de gestion des aires protégées de la direction de la faune et des aires protégées du Tchad, Ali Walsouma, a précisé que cette séance de concertation avec les autorités traditionnelles et les populations locales est de leur faire prendre conscience sur l’avenir du Parc National de Manda qui une grande richesse pour le pays et doit absolument être protéger par tout un chacun. Pour finir, il a notifié que la protection de l’environnement n’est pas seulement l’affaire de l’Etat.



Il faut noter que la mission à visiter l’aéroport de Sarh pour des perspectives d’opération à l’aide d’un aéronef Léger. La mission se rendra dans le Parc de Sena-Oura, dans la Province du Mayo-Kebbi Ouest pour le même travail.