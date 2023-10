Tchad : L'UBS/MPS exprime sa gratitude et sa solidité au Président de la Transition

Dans son allocution à la cérémonie de remerciement au président de transition, le coordinateur national de l'union des bureaux de soutien au MPS, Hassan Wouray Chidi Daoussa, a déclaré que le tourné du president de transition (PT) dans les vingt-trois (23) provinces du pays était pour s'enquérir de la réalité que vive le peuple tchadien.



Selon le coordonnateur, des promesses que le président de transition a fait est un acte a salué. Il a souligné que le président de transition, le général Mahamat Deby Itno a lancé un appel fort et clair à la cohabitation pacifique à toutes les composantes de la société tchadienne. Hassan Wouray Chidi Daoussa a ajouté que le général Mahamat Idriss Deby Itno est sur tous les fronts politique, social et sécuritaire pour chercher la paix à aux concitoyens. Il a indiqué que l'UBS/MPS a accompagné le Président de transition dans sa politique pour un tchad émergent et réconcilier. Il a exhorté les militants de retirer leurs cartes électeurs qui leurs permettent de voter aux futures élections qui se pointent a l'horizon.





Le secrétaire national charge des bureaux de soutien OBS/MPS, Izadine Souleymane, a demandé au militants de n'est pas laisses un espace libre pour les adversaires. Il a aussi exhorté les militants de sortir massivement prendre la carte afin d'être prêt aux futures échéances électorales.



Il a souligné par ailleurs que l'union des bureaux de soutien, apporte ses soldats et se met au service du MPS pour une réussite générale dans toutes les échéances futures.

Il a conclu que l'union des bureaux de soutien au MPS, apporte son soutien total au président de transition dans sa politique à la recherche de la paix et du vivre ensemble des tchadiens.