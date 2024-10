Tchad - L'UDT se mobilise pour les législatives : Un congrès extraordinaire à N'Djaména

Le 20 octobre 2024, l'Union Démocratique Tchadienne (UDT) a tenu un congrès extraordinaire ce dimanche à N'Djaména. Cet événement majeur a rassemblé les militants du parti en vue des prochaines élections législatives du 29 décembre prochain.



Dans son discours, le président de l'UDT, Abderaman Koulamallah, a souligné l'importance de ces élections pour l'avenir du Tchad. Il a exhorté les militants à se mobiliser massivement pour faire entendre la voix du parti et à porter ses candidats à la victoire.



M. Koulamallah a particulièrement insisté sur le rôle de la jeunesse dans le développement du pays. Il a appelé les jeunes militants à s'engager activement au sein du parti et à participer aux campagnes électorales.



Le congrès a été l'occasion de rappeler les valeurs et les objectifs de l'UDT. Le parti s'est engagé à œuvrer pour un développement durable. En mettant l'accent sur les secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation et la santé. En luttant contre la corruption et en promouvant la transparence. En défendant les libertés fondamentales et en œuvrant pour une société plus juste et équitable.



Le président de l'UDT a tenu à remercier tous les militants présents, qu'ils viennent de la capitale ou des provinces. Il a salué leur engagement et leur dévouement envers le parti.



Ce congrès extraordinaire marque une nouvelle étape dans la vie de l'UDT. Le parti est désormais prêt à affronter les défis des prochaines élections législatives. Les militants, galvanisés par les discours de leurs dirigeants, sont déterminés à porter haut les couleurs de l'UDT et à contribuer à l'édification d'un Tchad meilleur.