Tchad : L’UJR dénonce les pourchasses de ses militants

L’Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR), dans un communiqué de presse signé de son deuxième vice-président chargé de l’organisation et de la masse, Guebdandé Ouatéré Epaphras, en date du jeudi 15 mars, rappelle à l’opinion nationale et internationale que “depuis quelques jours, les éléments de l’ANS, aux ordres des hautes autorités, sèment la terreur et la désolation dans les villes du Tchad”.



Ils procèdent aux menaces, aux arrestations et détentions illégales des citoyens et, font subir aux détenus des traitements dégradants, selon l’UJR.



Par ailleurs, elle relève qu’à Ndjamena, depuis la marche pacifique du 8 février dernier, le président de l’UJR, Miarim Dillah Évariste, est recherché et menacé par lesdits agents, le contraignant à s’exiler avec sa famille. Depuis lors, sa famille politique et ses parents sont sans nouvelle de lui.



L’Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR) ajoute qu’à Koumra, le secrétaire général de l’UNDR de Mandoul, Gokam Djassibaye et quelques militants de l’opposition ayant soutenu l’opération tintamarre de mars dernier subissent des tortures dans les locaux de l’ANS.



En outre, l’Union des Jeunes pour le Renouveau (UJR) condamne fermement ces actes ignobles et barbares qui sont constitutifs, à tout le moins, des crimes qu’aucun jeune, épris des valeurs de paix et soucieux du respect des droits fondamentaux de la personne humaine, ne saurait tolérer.



Elle exige au gouvernement d’assurer la sécurité du président Miarim Dillah Évariste et la libération immédiate du secrétaire régional de l’UNDR du Mandoul ainsi que ses camarades de l’opposition.