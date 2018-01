Tchad : L'UJR "invite à plus d’engagement pour la cause du peuple"

"L’heure est grave, la situation est exécrable, la nation est en péril, le pays est à la dérive, le Tchad est en détresse. L’Union des Jeunes pour le Renouveau lance un cri d’alarme aux Tchadiennes et Tchadiens, du Nord au Sud, de l’intérieur et de la diaspora, à une union sacrée", a déclaré Miarim Dillah-Evariste, le président nationale de l'UJR.



L'UJR a rappelé plusieurs problématiques épineuses auxquelles est confronté le Tchad, notamment les violations des droits de l'homme à l'égard les journalistes, la cause estudiantine, le sort des élèves, le conflit éleveurs-agriculteurs, ou encore le périple des fonctionnaires.



Selon Miarim Dillah-Evariste, "le Tchad est cassé en deux, n’ayons pas peur de le dire : d’un côté, une infime minorité extrêmement riche avec un train de vie insultant, des mariages aux frais de l’État et de l’autre, une majorité écrasante miséreuse et asphyxiée économiquement rame à contre-courant avec à peine 13,500 FCFA de revenu mensuel par tête".



L’Union des Jeunes pour le Renouveau a lancé un vibrant appel aux chefs des partis politiques, aux responsables des Organisations de la Sociétés Civiles et aux syndicats à "regarder vers la même direction et à placer l’intérêt national au-dessus de toutes divergences de points de vue".