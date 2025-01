Tchad : L'UNICEF distribue des kits d'hygiène pour les populations touchées par les inondations dans le Mayo-Kebbi Est et le Mandoul

L'UNICEF a lancé une initiative de distribution de kits d’hygiène pour soutenir les familles touchées par les inondations dans les régions du Mayo-Kebbi Est et du Mandoul. Détails de l’Action Cette opération est rendue possible grâce au soutien du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF). Au total, 15 000 ménages bénéficieront de ces kits, qui contiennent des seaux, savons, bidons et autres articles essentiels pour la santé et l’hygiène.

Objectif de la Distribution

L’objectif principal de cette initiative est d'améliorer les conditions de vie des familles affectées par les inondations, en veillant à ce qu'elles aient accès à des ressources essentielles pour leur santé et leur bien-être.



Cette action témoigne de l'engagement de l'UNICEF à soutenir les populations vulnérables face aux crises humanitaires au Tchad.