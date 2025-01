TCHAD

Tchad : L'UNICEF et les médias unis pour amplifier la voix des jeunes

Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Janvier 2025

L'UNICEF Tchad a organisé une rencontre avec les journalistes afin de présenter les résultats et l'impact de la plateforme U-Report sur la participation et l'engagement des jeunes Tchadiens. Cette initiative témoigne de la volonté de l'UNICEF de donner une voix aux jeunes et de les impliquer dans les décisions qui les concernent.