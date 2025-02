POLITIQUE Tchad : L’UPADP lance officiellement ses activités et prône une gouvernance transparente et inclusive

Le 22 février 2025, l’Union Panafricaine pour la Démocratie et le Progrès (UPADP) a officiellement lancé ses activités lors d’un point de presse, marquant une nouvelle dynamique politique au Tchad. Devant une assemblée composée de représentants de partis politiques, de militants et d’invités, le président de l’UPADP, Hassan Sakhaïr, a exposé la vision et les engagements du parti pour un avenir démocratique et prospère.

« Il n’y aura guère de Tchad nouveau sans une culture fondée sur le patriotisme et les initiatives créatrices. »



L’UPADP ambitionne de restaurer l’intégrité de la politique, en luttant contre la démagogie et l’enrichissement illicite. Son programme repose sur une gouvernance transparente, un respect strict des institutions et une responsabilité accrue des dirigeants envers les citoyens.



Le parti s’engage à promouvoir un État de droit démocratique, fondé sur :

✔ La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

✔ La protection des droits fondamentaux, en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Tchad.

✔ La garantie des libertés d’opinion, de presse, d’association et de culte.

✔ L’égalité des chances en matière d’éducation et d’emploi.

✔ Le respect et la valorisation de la diversité culturelle et ethnique.



Un programme de développement ambitieux



L’UPADP place le développement économique et social au cœur de son projet politique et propose :

✔ La modernisation de l’administration publique pour en faire un outil efficace et accessible aux citoyens.

✔ La protection de l’environnement et une utilisation durable des ressources naturelles.

✔ La relance de l’agriculture et de l’élevage comme moteurs essentiels du développement.

« Je suis Africain, non parce que je suis né en Afrique, mais parce que l’Afrique est née en moi. »



L’UPADP a annoncé la mise en place de structures locales à travers tout le pays, avec la création de comités de base dans les provinces, départements et villages, afin de mobiliser les citoyens autour de ses valeurs et objectifs.



Enfin, le parti a lancé un appel à tous les Tchadiens à rejoindre son combat pour un pays uni, démocratique et prospère. « Notre projet de société est un véritable outil de consolidation de notre démocratie. Nous devons, ensemble, relever les défis qui nous attendent. »



Se réclamant du panafricanisme, l'UPADP aspire à une Afrique unie et solidaire. Un dirigeant du parti a d'ailleurs souligné cette ambition en citant Kwame Nkrumah :





