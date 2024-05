Tchad : L’écrivaine tchadienne Adama Ramou remporte le Prix de l’Excellence 2024 au Salon International du Livre à Matam, au Sénégal

Ce prix lui permettra de toucher un public encore plus large et de susciter des discussions importantes sur les thèmes abordés dans son livre. Le Tchad lui souhaite tout le succès possible pour la suite de sa carrière littéraire.



Selon les critiques, "Le ciel des désillusions" est un roman poignant qui explore les réalités difficiles de la vie au Tchad. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui lutte contre la pauvreté, la discrimination et la violence. Le livre a été salué pour sa prose puissante et ses personnages réalistes.



Adama Ramou est une écrivaine et magistrate tchadienne. Elle est née en 1985 et a publié son premier roman en 2012. Elle est également l'auteure de plusieurs recueils de nouvelles et d'essais. Son travail a été traduit en plusieurs langues et a reçu de nombreux prix.



Le Salon International du Livre de Matam est un événement annuel qui se tient au Sénégal. Il rassemble des écrivains, des éditeurs et des lecteurs de toute l'Afrique. Le prix de l'Excellence est l'un des prix les plus prestigieux décernés lors du salon.



Aujourd’hui, Adama Ramou reçoit la reconnaissance qu'elle mérite pour son travail. Nous espérons que son succès inspirera d'autres écrivains africains à partager leurs histoires avec le monde.