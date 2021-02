Tchad : L'enrôlement biométrique des agents de l'État a démarré à Pala

Initié par le ministère des Finances et du Budget et le ministère de la Fonction Publique, du Dialogue et de l'Emploi social, l’enrôlement biométrique des agents civils de l'État vise à alimenter le nouveau système d'information et de gestion des finances publiques (SIGFiP). Il s’agit de disposer à terme, d’obtenir un fichier unique du personnel civil de l'État présentant une situation administrative et salariale réelle.



L'objectif primordial de ce recensement est de contribuer à la sécurisation définitive du fichier de la solde en actualisant et en complétant les informations individuelles de chaque agent d'une part, et d'autre part, d'actualiser le positionnement administratif de ces agents selon leurs responsabilités. Pour le Mayo Kebbi Ouest, l'équipe d'enrôlement qui a commencé le travail ce jeudi 11 février, s'est organisé à regrouper et à recenser les agents et contractuels de l'État des départements de Gagal, de El-ouaya et Mayo Dallah à Pala. Tandis que ceux des départements de Mayo Binder et Lac-léré à Léré, selon le chef de mission Rimtebaye Boyalkaya.



Après avoir autorisé l'enrôlement dans la province du Mayo Kebbi Ouest, le gouverneur Hassan Saline s'est fait enrôlé suivi de quelques-uns de ses proches collaborateurs puis les autres.