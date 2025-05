TCHAD

Tchad : L’équipe chinoise salue le succès de l’organisation de la cérémonie d'inauguration du stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno

Alwihda Info | Par Peter Kum - 25 Mai 2025

Ce dimanche 25 mai 2025, l’équipe chinoise ayant œuvré à la construction du prestigieux stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno a tenu à exprimer ses chaleureuses félicitations au Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, également Président du Comité d’organisation de l’événement. Par cette visite symbolique et empreinte d’estime, elle a salué la réussite éclatante de l’organisation, soulignant ainsi l’excellence et le professionnalisme qui ont marqué cette grande célébration sportive.