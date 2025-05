Tchad : La Banque Mondiale renforce les capacités des journalistes Tchadiens sur ses initiatives et impacts

L’objectif principal de cette formation était d'améliorer la compréhension qu'ont les professionnels des médias du rôle et de l'importance de la Banque mondiale en tant que partenaire clé du développement au Tchad, ainsi que de mettre en lumière les réalisations significatives de l'institution au sein de la société tchadienne. L'atelier a été complété par une immersion sur le terrain permettant aux journalistes de collecter des données concrètes pour des exercices pratiques axés sur différents genres journalistiques, dans le but de consolider leurs compétences professionnelles.





La première journée de cet atelier a été consacrée à une présentation détaillée de la Banque mondiale en tant que principal moteur des efforts de développement dans la région du Sahel. L'accent a été mis sur sa contribution essentielle à la lutte contre la pauvreté et le sous-développement à travers le financement de divers projets structurants. La deuxième journée a été marquée par une visite de terrain permettant aux participants de constater de visu les réalisations concrètes financées par la Banque mondiale.





Au lycée technique industriel, la construction de trois bâtiments modernes comprenant une salle d’informatique et deux ateliers d’apprentissage spécialisés en automobile et en soudage-montage a été accueillie avec un grand soulagement par les bénéficiaires. Biamba Saint Bruno, élève en classe de première en électromécanique, a témoigné avec enthousiasme : « Nous sommes fiers de ce projet qui a pu être concrétisé. Nous allons pouvoir apprendre dans des conditions bien meilleures qu’avant, ce qui est bénéfique pour nous tous. »





La visite s’est ensuite poursuivie au « champ de fil », où les activités liées à la mécanique automobile, également soutenues par la Banque mondiale, ont été présentées. Les jeunes bénéficiaires ont exprimé leur gratitude, soulignant comment ce soutien leur permet de devenir autonomes financièrement. « J’ai travaillé pendant cinq ans dans un garage, et grâce à ce travail, j’ai de quoi subvenir à mes besoins », a confié Ahmat Arabi. Dans le 9e arrondissement de N'Djaména, les journalistes ont visité un centre de santé nouvellement construit, destiné à renforcer les systèmes nationaux de surveillance des maladies.





Ce centre vise à améliorer les capacités nationales et régionales intersectorielles en matière de surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux financements de la Banque mondiale (BM).





Les informations recueillies lors de ces visites ont ensuite servi de base à des exercices pratiques portant notamment sur la rédaction de « success stories », de portraits, et sur l’importance de développer et d'entretenir un carnet d’adresses pertinent. D'autres orientations visant à enrichir le travail des journalistes ont également été abordées.





Cet échange interactif a permis aux participants de poser de nombreuses questions et d'obtenir des clarifications. Selon Seidik Abba, journaliste, écrivain et formateur, « l’objectif de cet atelier a été pleinement atteint, puisqu’il s’agissait de présenter la Banque mondiale, ses différents projets réalisés et ses projets futurs, tout en échangeant avec les journalistes pour renforcer leurs compétences professionnelles. » Les participants, venus de divers médias publics et privés, ont salué cette initiative de la Banque mondiale et ont encouragé la multiplication de ce type de formations enrichissantes. La cérémonie s'est conclue par la remise des attestations de participation.