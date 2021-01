Tchad : La CASCIDHO lance un projet en leadership féminin au Borkou et au Tibesti

Afin de renforcer cette tendance, la CASCIDHO envisage à travers ce projet, accompagner la présence des femmes du Bourkou et du Tibesti et leur implication dans les cercles de décision locale, afin de lutter contre leur exclusion et la féminisation de la pauvreté. Il s'agit de socialiser les femmes à un leadership pour consolider des pratiques de démocratie locale participative en associant la frange la plus importante de la population dans les cercles de décision locale. Il s'agit aussi d'œuvrer pour que le leadership féminin au sein des institutions communales de prises des décisions s’impose et se valorisent dans ces deux provinces.



A ce jour, les équipes de gestion du projet et de l'unité de mise en œuvre de Bourkou et Tibesti sont nommées. Une formation en renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet aura lieu le 16 janvier 2021 à Ndjamena. Par ailleurs, la première session du comité de suivi opérationnel se tiendra le 23 janvier 2021 et l'atelier de comité de lancement du projet aura lieu à Faya le 05 février 2021.