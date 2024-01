Tchad : La CEP SNE proroge le délai de dépôt de deux Avis d'Appel d'Offres Internationaux (N°F007 et F008)

La CEP SNE vous informe que les dates de dépôt des offres N°F007/SNE/DG/CEP SNE/PM/2023 et N°F008/SNE/DG/CEP SNE/PM/2023 publiées en date du 14 décembre 2023 dans le journal le progrès N°6162 et au journal ALWIHDA N°053 et N°055 et au journal L’Observateur N°1124 en date du 29 décembre 2023, ont fait l'objet d'une prorogation de délai :



- Avis d’Appel d’Offres International N°F007/SNE/DG/CEP SNE/PM/2023, relatif aux travaux de Construction du Poste 30/90 kV d’évacuation de l’Energie de la Centrale Photovoltaïque 30MWac et Système de Stockage 60MW sur la boucle 90kV de N’Djaména au lieu du 31 janvier 2024 à 10 heures précises, la date est prorogée au 19 février 2024 à 10 heures précises heure de N’Djaména et l’ouverture des offres aura lieu publiquement le même jour à 10 heures et 30 minutes à la même.



- Avis d’Appel d’Offres International N°F008/SNE/DG/CEP SNE/PM/2023, relatif aux travaux de Construction du Poste 90/15kV (type GIS) du Palais du 15 janvier et des lignes souterraines 90kV associées, au lieu du 15 février 2024, la date du dépôt des offres est prorogée au 29 février 2024 à 10 heures précises heure de N’Djaména et l’ouverture des offres aura lieu publiquement le même jour à 10 heures et 30 minutes à la même adresse.



Veuillez trouver ci-dessous, les deux Avis d'Appel d'Offres Internationaux publiés dans leur version initiale et faisant l'objet de ladite prorogation de délai.