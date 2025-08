Tchad : La CNDH reçoit les familles des 8 jeunes évangélistes incarcérés

Une parente, Nodjimgoto Valentine, a expliqué que l'objectif de leur visite à la CNDH était de solliciter de l'aide pour retrouver leurs enfants, car ils ne savent pas où ils sont incarcérés. Elle a également indiqué que leurs démarches auprès des autres autorités tchadiennes n'avaient pas encore abouti. "Nous sommes allés trouver le procureur, il a dit de nous appeler mais rien. On a fait un communiqué à la radio aussi et aujourd'hui on est ici à la CNDH qu'on vient d'apprendre qu'ils traitent aussi ces genres de sujets," a-t-elle témoigné.





Interrogée sur les rumeurs selon lesquelles les jeunes évangélistes auraient incité à la haine et à la révolte, Nodjimgoto Valentine a fermement nié ces allégations. "Non, non, ça je dis non, mes enfants sont allés évangéliser seulement, rien d'autre. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils prêchent dans la rue, à chaque fois ils font comme ça," a-t-elle déclaré.





Cette rencontre souligne la préoccupation des familles face à l'incertitude concernant le sort de leurs proches et leur espoir que la CNDH puisse intervenir pour faire la lumière sur cette affaire.