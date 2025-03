Tchad : La CNPS clarifie les accusations et défend sa transparence

DROIT DE REPONSE

C’est avec stupéfaction que la CNPS a appris à travers les différents médias en ligne, une publication concernant Madame DOLINASSOU AIMÉE journaliste présentée comme tutrice des orphelins de son père décédé.



Suite à ces allégations, la CNPS souhaite porter des clarifications à l’attention de l’opinion publique.



Depuis plusieurs années, la CNPS s’est dotée des outils de Gestion Electronique de Dossiers (GED) qui permettent la numérisation de tous les dossiers dès le dépôt. Ainsi, tous les dossiers sont dans la base de données et les pièces physiques sont archivées. Il est incorrect de parler de perte d’un dossier à la CNPS.



Dans le cadre de la lutte contre la fraude et surtout pour garantir le paiement du bon droit au bon bénéficiaire, la CNPS dispose des mécanismes de vérification et de contrôle. La CNPS traite tous les dossiers avec alacrité et verse ainsi plusieurs milliards de francs CFA chaque année pour payer leurs droits à des milliers de retraités, veuves et orphelins, y compris le père de cette dame qui a perçu régulièrement sa pension jusqu’à son décès.



Par ailleurs, la réversion des droits d’un retraité décédé concerne, selon la loi, la veuve et les orphelins âgés de moins de 20 ans et scolarisés. La veuve (épouse du pensionné décédé) étant considérée d’office comme tutrice est la seule ayant la légitimité pour percevoir les droits des orphelins. Ainsi, toute démarche provenant d’une autre personne est considérée comme une usurpation de titre.



En outre, sans révéler les détails relevant du secret professionnel, la CNPS tient à faire savoir que le dossier en question souffre de nombreuses irrégularités ayant conduit à des enquêtes sociale et entraîné ce retard. La CNPS déplore des incohérences ainsi que des falsifications d’actes et ne saurait traiter un dossier en l’état. Enfin, la CNPS se réserve le droit d’intenter des poursuites judiciaires pour faux et usage de faux à l’encontre des auteurs et leurs complices.

NB : la CNPS constate avec regret qu’aucun média ne s’est rapproché de ses services pour vérification avant publication.