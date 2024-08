Tchad : La COCADEL inaugure ses activités sous le signe de l’engagement citoyen

L'objectif de cet événement est de créer un cadre dynamique et de mobiliser les jeunes en faveur du développement du pays.



La COCADEL s'engage à participer activement aux processus de développement local, une démarche qui dépasse la simple notion économique. Il s'agit d'un engagement envers la terre, la tradition, et le progrès du pays.



Le développement d'une communauté dépend des efforts conjugués de ses membres. Ainsi, quiconque parle du développement d'un pays doit d'abord se concentrer sur le développement local. Après un constat réaliste, une longue période de réflexion, et des échanges entre des jeunes compétents, solidaires, expérimentés et unis, soucieux de l'avenir de leurs provinces, ils ont décidé à l'unanimité de créer un cadre dynamique pour mener des actions en faveur du développement local et de l'épanouissement des populations locales. Les jeunes étant les garants de l'avenir, leur prise de conscience est essentielle pour façonner un futur durable et prospère, a souligné le coordinateur de la COCADEL.



La cérémonie a réuni plusieurs autorités, parmi lesquelles le général Youssouf Ahmat Tyera et l'ancien directeur de l'ADAC, Brahim Guihini Dadi.