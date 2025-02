Tchad : La "Coupe de la Solidarité" réunit la jeunesse de Mongo autour du football

Les arbitres

La cérémonie de lancement a été présidée par le candidat Hassane Saline, assisté de sa collègue Banata Tchalé, en présence d’un grand nombre de personnalités provinciales.La rencontre a opposé deux équipes de la ville de Mongo, désignées équipe A et équipe B. Après 90 minutes de jeu, les deux formations n’ont pas réussi à se départager, menant à une séance de tirs au but. L’équipe A a finalement remporté la victoire avec un score de 3 buts à 1.À l’issue du match, les organisateurs ont procédé à la remise des prix, récompensant :Cette initiative sportive s’inscrit dans le cadre de la campagne pour les élections sénatoriales dans la province du Guéra. Elle reflète l’engagement des candidats envers la jeunesse et la promotion de la cohésion sociale à travers le sport.