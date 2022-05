Tchad : La Croix Rouge, un engagement actif en situation de crise

La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été commémorée ce 8 mai comme à chaque année. C'est en présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique que s'est tenue cette célébration au siège national dans le 6ème arrondissement de N’Djamena.



Le thème retenu cette année est : « SOYONS AIMABLES, CROYONS AU POUVOIR DE LA GENTILLESSE ».



Dans son allocution, le président national Khalla Ahmat Senoussi a souligné que la Croix-Rouge nationale du Tchad n'a jamais cessé de secourir les victimes des situations conflictuelles et des catastrophes naturelles de tout genre.



La position géostratégique du Tchad dans la région de l'Afrique centrale et l'histoire de la société dès les premiers instants ont révélé la nécessité de disposer d'une Croix-Rouge dynamique pour répondre efficacement aux conséquences des crises complètes qui ont fini par faire du Tchad, une terre d'hospitalité légendaire en matière d'accueil des réfugiés et autres demandeurs d'asile.



La Croix-Rouge du Tchad a pour rôle d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables sans aucune discrimination, notamment de nationalité, de race, de sexe, de classe, de religion, de langue ou d'opinion politique. C'est pour cette raison qu'elle collabore de manière impartiale avec les pouvoirs publics pour faire respecter le droit international humanitaire.



Le secrétaire général adjoint, représentant du ministre de la Santé publique, Mahamat Hamit Ahmat a souligné que dans ce combat quotidien pour le maintien de la paix et l'amélioration des conditions des personnes vulnerables au Tchad, la CRT y contribue incontestablement de plusieurs façons : la lutte contre des épidémies de maladies telles que la fièvre jaune, la méningite, la rougeole, le choléra, et bien d'autres.



La CRT s'est également dotée d'un dispositif moderne en matière de communication.