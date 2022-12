Tchad : La Délégation du CICR recrute un(e) "Assistant(e) Ressources Humaines" basé(e) à N'Djamena

La Délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), organisation impartiale, neutre et indépendante et ayant pour mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés et d'autres situations de violence, recherche pour ses besoins, un(e) "Assistant(e) Ressources Humaines" basé(e) à N'Djamena .



L'ensemble des responsabilités principales, profil requis, connaissances, expériences et qualités personnelles est mentionné dans l'offre de recrutement ci-dessous.



La date limite des candidatures est fixée au vendredi 23 décembre 2022 à 15h.