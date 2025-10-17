Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Fédération des producteurs de semences du Lac vulgarise ses succès à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 17 Octobre 2025


La Fédération provinciale des organisations des producteurs de semences du Lac a organisé ce matin à Bol une journée de vulgarisation de ses activités. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Secrétaire Général de la province du Lac, Ndjamena Mitterrand.


Tchad : La Fédération des producteurs de semences du Lac vulgarise ses succès à Bol


  La journée visait à présenter les réalisations et les perspectives de la Fédération aux autorités administratives, aux partenaires techniques et financiers, et aux organisations humanitaires de la province.

 
  • Croissance de la Production : Selon le président de la Fédération, Adam Zakaria Yacoub, l'organisation a vu sa production semencière certifiée passer de 17 tonnes à plus de 120 tonnes depuis sa création en 2019, grâce notamment à l’appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
  • Objectifs Futurs : La Fédération ambitionne d'atteindre plus de 600 tonnes de semences (maïs, mil, arachide, niébé et gombo) lors des prochaines campagnes.
 

Défis et Appel aux Partenaires

 
Ali Ousmane Mahamat, responsable provincial de la Direction des semences et plants, a rappelé que le manque de semences améliorées et adaptées reste l’un des principaux freins à l’augmentation de la production agricole dans la région.

Il a appelé les partenaires et les producteurs à se rapprocher des structures officielles (la Fédération et la Direction des semences) pour se procurer des semences de qualité, mieux adaptées aux réalités climatiques actuelles.

 
Le représentant du CICR, Abisso Mamadou, a réitéré l'engagement de son institution à soutenir la Fédération et les autres services œuvrant dans ce sens.

 
Le Secrétaire général de la province, Ndjamena Mitterrand, a salué cette initiative, la considérant comme essentielle à la politique nationale de renforcement de la sécurité alimentaire à travers la promotion de la production locale. La cérémonie s'est conclue par une visite guidée des stands d’exposition.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/10/2025

Tchad : une caserne militaire moderne en construction près de Mao pour renforcer la sécurité

Tchad : une caserne militaire moderne en construction près de Mao pour renforcer la sécurité

Tchad : N’Djamena expérimente le nettoyage nocturne Tchad : N’Djamena expérimente le nettoyage nocturne 17/10/2025

Populaires

Tchad : Fin de cavale pour l’auteur du massacre de Sandana, appréhendé dans le Salamat

16/10/2025

Tchad : Me Maji Laoro Lucas dénonce une tentative de spoliation d’un domaine privé à N’Djamena

16/10/2025

Tchad–Fonds de l’OPEP : deux accords de 31 millions USD pour dynamiser l’énergie et l’agriculture

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter