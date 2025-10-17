Tchad : La Fédération des producteurs de semences du Lac vulgarise ses succès à Bol

Croissance de la Production : Selon le président de la Fédération, Adam Zakaria Yacoub, l'organisation a vu sa production semencière certifiée passer de 17 tonnes à plus de 120 tonnes depuis sa création en 2019, grâce notamment à l’appui du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Objectifs Futurs : La Fédération ambitionne d'atteindre plus de 600 tonnes de semences (maïs, mil, arachide, niébé et gombo) lors des prochaines campagnes.

Défis et Appel aux Partenaires

La journée visait à présenter les réalisations et les perspectives de la Fédération aux autorités administratives, aux partenaires techniques et financiers, et aux organisations humanitaires de la province.Ali Ousmane Mahamat, responsable provincial de la Direction des semences et plants, a rappelé que le manque de semences améliorées et adaptées reste l’un des principaux freins à l’augmentation de la production agricole dans la région.Il a appelé les partenaires et les producteurs à se rapprocher des structures officielles (la Fédération et la Direction des semences) pour se procurer des semences de qualité, mieux adaptées aux réalités climatiques actuelles.Le représentant du CICR, Abisso Mamadou, a réitéré l'engagement de son institution à soutenir la Fédération et les autres services œuvrant dans ce sens.Le Secrétaire général de la province, Ndjamena Mitterrand, a salué cette initiative, la considérant comme essentielle à la politique nationale de renforcement de la sécurité alimentaire à travers la promotion de la production locale. La cérémonie s'est conclue par une visite guidée des stands d’exposition.