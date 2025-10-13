Tchad : La Force Mixte Tchad-RCA Sauve une Jeune Mère en Détresse à Sarh

« C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons accueilli le soutien de la Force Mixte. Ce geste démontre que l’armée ne se limite pas à la défense du territoire, mais contribue aussi au développement social et humain de notre communauté. »

Le 13 octobre 2025, suite à une demande d’aide formulée par la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari, la Force Mixte Tchad–RCA est intervenue pour venir en aide à Nayal Leathisia, une jeune femme hospitalisée à l’hôpital provincial de Sarh. En situation critique après son accouchement, elle nécessitait de toute urgence trois poches de sang de groupe O négatif.Selon Mme Nguendoyoum Mbaïamdené Géraldine, présidente de la Coordination, cet acte de solidarité a profondément touché les membres de l’organisation :Mme Géraldine a adressé ses remerciements sincères à la Force Mixte Tchad–RCA pour cette action salvatrice :De son côté,, Directeur de Cabinet du Commandement de la Force Mixte, a affirmé que cette initiative s'inscrit dans une dynamique durable de soutien aux populations vulnérables :Les parents de la jeune patiente ont exprimé leur gratitude envers la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari et la Force Mixte Tchad–RCA. Ils ont salué la solidarité et la réactivité de ces structures, estimant que ce soutien moral et financier leur redonne courage pour affronter cette épreuve.