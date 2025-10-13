Tchad : La Force Mixte Tchad-RCA Sauve une Jeune Mère en Détresse à Sarh

Le 13 octobre 2025, suite à une demande d’aide formulée par la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari, la Force Mixte Tchad–RCA est intervenue pour venir en aide à Nayal Leathisia, une jeune femme hospitalisée à l’hôpital provincial de Sarh. En situation critique après son accouchement, elle nécessitait de toute urgence trois poches de sang de groupe O négatif.
Mme Géraldine a adressé ses remerciements sincères à la Force Mixte Tchad–RCA pour cette action salvatrice :
Selon Mme Nguendoyoum Mbaïamdené Géraldine, présidente de la Coordination, cet acte de solidarité a profondément touché les membres de l’organisation :
« C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons accueilli le soutien de la Force Mixte. Ce geste démontre que l’armée ne se limite pas à la défense du territoire, mais contribue aussi au développement social et humain de notre communauté. »
« Votre réaction rapide face à la détresse de notre sœur Leathisia a été un véritable réconfort pour nous toutes. »
De son côté, le Colonel Idriss Kabiro, Directeur de Cabinet du Commandement de la Force Mixte, a affirmé que cette initiative s'inscrit dans une dynamique durable de soutien aux populations vulnérables :
« Notre mission ne se limite pas à la sécurité des frontières. Nous voulons aussi participer à la protection et au bien-être des citoyens tchadiens. »