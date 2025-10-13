Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Force Mixte Tchad-RCA Sauve une Jeune Mère en Détresse à Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 13 Octobre 2025


La Force Mixte Tchad–RCA a mené une action humanitaire à Sarh ce 13 octobre 2025 en intervenant pour sauver Nayal Leathisia, une jeune mère dont l'état de santé était critique après son accouchement à l'hôpital provincial. Elle nécessitait d'urgence trois poches de sang de groupe O négatif.


Le 13 octobre 2025, suite à une demande d’aide formulée par la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari, la Force Mixte Tchad–RCA est intervenue pour venir en aide à Nayal Leathisia, une jeune femme hospitalisée à l’hôpital provincial de Sarh. En situation critique après son accouchement, elle nécessitait de toute urgence trois poches de sang de groupe O négatif.

 

Selon Mme Nguendoyoum Mbaïamdené Géraldine, présidente de la Coordination, cet acte de solidarité a profondément touché les membres de l’organisation :
« C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons accueilli le soutien de la Force Mixte. Ce geste démontre que l’armée ne se limite pas à la défense du territoire, mais contribue aussi au développement social et humain de notre communauté. »


Mme Géraldine a adressé ses remerciements sincères à la Force Mixte Tchad–RCA pour cette action salvatrice :
« Votre réaction rapide face à la détresse de notre sœur Leathisia a été un véritable réconfort pour nous toutes. »

 

  De son côté, le Colonel Idriss Kabiro, Directeur de Cabinet du Commandement de la Force Mixte, a affirmé que cette initiative s'inscrit dans une dynamique durable de soutien aux populations vulnérables :
« Notre mission ne se limite pas à la sécurité des frontières. Nous voulons aussi participer à la protection et au bien-être des citoyens tchadiens. »

 

Les parents de la jeune patiente ont exprimé leur gratitude envers la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari et la Force Mixte Tchad–RCA. Ils ont salué la solidarité et la réactivité de ces structures, estimant que ce soutien moral et financier leur redonne courage pour affronter cette épreuve.
 


Tchad : Clarifications du ministère des Affaires étrangères sur l'accident de Mahamat Diro Barka

