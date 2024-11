Tchad : La Génération Consciente du Guéra améliore les conditions de détention à Mongo

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence de nombreuses personnalités locales, le coordinateur de la Génération Consciente du Guéra, M. Abdramane Ali, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large visant à améliorer le quotidien des détenus. Il a rappelé que cette action n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'engagement de son organisation en faveur des plus vulnérables.



Les différents intervenants ont unanimement salué cette initiative généreuse. M. Ahmat Haroune, représentant de l'UREPOR, a réaffirmé le soutien de son organisation à de telles actions, tandis que M. Bichara Adoum, coordinateur de l'AJEG, a souligné l'importance de ces initiatives pour la prévention des maladies et l'amélioration des conditions de vie en détention.



Le régisseur de la maison d'arrêt de Mongo, M. Botoloum Djimnarem, a quant à lui exprimé sa profonde gratitude envers les donateurs et a souligné que ce geste répondait à un besoin réel des détenus. Il a rappelé l'importance de l'hygiène dans le maintien de la santé et du bien-être des personnes incarcérées.



Cette action de la Génération Consciente du Guéra est un exemple à suivre. Elle montre que la société civile peut jouer un rôle essentiel dans l'amélioration des conditions de vie des personnes détenues. En offrant des produits d'hygiène, l'association contribue non seulement à améliorer le confort des détenus, mais aussi à préserver leur santé et leur dignité.



Cet événement est également l'occasion de lancer un appel à la solidarité envers les personnes détenues. Les conditions de vie en prison sont souvent difficiles, et les détenus ont besoin de tout le soutien possible. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut contribuer à améliorer leur quotidien et à favoriser leur réinsertion sociale.