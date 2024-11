Tchad : La Génération Consciente du Guéra lance un appel à l'action pour l'éducation et la cohésion sociale à Mongo

La séance, qui se déroulera dans le village de Doungoulou, à 5 kilomètres au sud de Mongo, abordera deux thèmes majeurs : La scolarisation des enfants et leur maintien à l'école et la promotion de la cohabitation pacifique entre les communautés.





Cette rencontre vise à mobiliser les acteurs locaux autour de ces enjeux cruciaux pour le développement de la région. Les autorités ont été invitées à participer activement à cet événement, qui rassemblera divers acteurs de la société civile et de la communauté éducative.







Le choix du village de Doungoulou pour cette sensibilisation témoigne de la volonté de la plateforme d'aller au plus près des populations rurales afin d'aborder des questions essentielles pour l'avenir de la jeunesse locale.







Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées par "La Génération Consciente du Guéra" pour promouvoir l'éducation et le vivre-ensemble dans la province. En mobilisant les autorités et la communauté, la plateforme espère créer un environnement favorable à la scolarisation des enfants et à la paix entre les différentes communautés de la région.