Vice-présidente : Mme Evelyne Fakir Kanassawa

Mme Evelyne Fakir Kanassawa Rapporteur : M. Laoro Gondjé

M. Laoro Gondjé Rapporteur adjoint : M. Moukhtar Abdelhakim Doutoum

L'élection visait à pourvoir les postes de vice-président, de rapporteur et de rapporteur adjoint. Le scrutin, qui s'est déroulé dans un climat de transparence et de sérénité, a donné les résultats suivants :Le Secrétaire Général de la HAMA a félicité les nouveaux élus, soulignant l'engagement de tous les conseillers dans ce processus démocratique interne. Il a rappelé que cette élection est une étape importante dans la mission de régulation des médias au Tchad.La HAMA réaffirme ainsi son attachement à une gouvernance participative et à l’indépendance de ses organes décisionnels.