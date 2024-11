Tchad : La Jeunesse Évangélique Africaine (JEA) se dote d'un nouveau cadre réglementaire

La publication de ce nouveau règlement a été célébrée dans une ambiance festive, avec chants et ovations. L’objectif principal est de permettre aux responsables de l’église d’appliquer ces règles et de transmettre les valeurs évangéliques aux générations futures. Les participants ont exprimé leur soulagement face à ce texte qui clarifie les attentes en matière de respect des normes religieuses et de protection du temple sacré.



Selon la note de présentation, la JEA a rencontré des difficultés opérationnelles au cours des dernières décennies. Certains pays ayant accueilli la JEA, dont ceux sous la mission SUM, ont élaboré leurs propres règlements. Ce nouveau règlement intérieur, enrichi de dispositions statutaires, vise à définir clairement les éléments essentiels de la JEA.



Le texte réglementaire définit des éléments clés tels que la dénomination, la ville et année de création, la devise, l’emblème, l’hymne et le siège.



Les objectifs de la JEA ont été réactualisés pour intégrer les défis de l’environnement numérique actuel et s’adapter aux évolutions technologiques.



Le texte précise la structure organisationnelle de la JEA, qui comprend la Coordination nationale, la Surveillance, les Comités locaux et des Troupes avec chefs et cheftaines de patrouille.



Pour les responsables religieux présents, ce texte constitue la charpente de l’église évangélique, un cadre que chaque fidèle est appelé à respecter. Il représente une avancée significative dans la structuration et l’opérationnalité de la Jeunesse Évangélique Africaine, tout en soulignant l'engagement de l'EET envers ses membres et ses valeurs.