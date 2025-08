Tchad : La Ministre de la Femme en visite émouvante au Centre de Réinsertion du marché Mokolo

Un Engagement Fort pour la Réinsertion

Dans sa déclaration, la ministre a affirmé que l'engagement de son ministère et du gouvernement est de "tendre la main" à ces femmes pour transformer leurs souffrances en opportunités. Elle a qualifié la réinsertion de "pont vers une vie nouvelle" que les femmes et le gouvernement construiront ensemble.





S'adressant directement aux femmes, elle les a encouragées à "relever la tête" et à croire que leur place est "parmi nous, debout, fières, et déterminées". La ministre a conclu son message en leur promettant de revenir en tant que "sœur" et "alliée", réaffirmant que leur combat est le sien.