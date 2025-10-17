Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Ministre des Transports débute une tournée dans la zone méridionale


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


La Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a entamé ce jeudi 16 octobre 2025 une mission de terrain dans la zone méridionale du Tchad. Cette tournée vise à renforcer la gouvernance sectorielle et à améliorer la qualité des services publics en matière de transport.


Tchad : La Ministre des Transports débute une tournée dans la zone méridionale


 

Première Étape : La Gare Routière de Toukra

 
La délégation ministérielle a commencé sa mission à la gare routière de Toukra, où une séance de travail a eu lieu avec les représentants des syndicats des transporteurs et chauffeurs. Les discussions ont porté sur des questions cruciales telles que les conditions de travail, les infrastructures, et les réglementations en vigueur.
 

Projets Structurants et Impératifs de Sécurité

 
En réponse aux préoccupations des professionnels, la Ministre a évoqué des perspectives d'amélioration significatives :
  • Port Sec de Toukra : Elle a notamment mentionné la création d’un port sec à Toukra, un projet structurant inscrit dans le chantier n°12 du programme présidentiel du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et une priorité du Plan national de développement « TchadConnexion230 ».
  • Sécurité Routière : La Ministre a rappelé l’importance du respect strict des horaires réglementaires pour les poids lourds et a insisté sur l’application rigoureuse du code de la route et des dispositifs de sécurité routière pour assurer un trafic plus fluide et sécurisé.
Cette tournée est conçue comme un levier de dialogue et d’action pour une amélioration durable du secteur des transports au Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


