Tchad : La Ministre des Transports débute une tournée dans la zone méridionale

Première Étape : La Gare Routière de Toukra

Projets Structurants et Impératifs de Sécurité

Elle a notamment mentionné la création d’un port sec à Toukra, un projet structurant inscrit dans le chantier n°12 du programme présidentiel du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et une priorité du Plan national de développement « TchadConnexion230 ». Sécurité Routière : La Ministre a rappelé l’importance du respect strict des horaires réglementaires pour les poids lourds et a insisté sur l’application rigoureuse du code de la route et des dispositifs de sécurité routière pour assurer un trafic plus fluide et sécurisé.

La délégation ministérielle a commencé sa mission à la gare routière de Toukra, où une séance de travail a eu lieu avec les représentants des syndicats des transporteurs et chauffeurs. Les discussions ont porté sur des questions cruciales telles que les conditions de travail, les infrastructures, et les réglementations en vigueur.En réponse aux préoccupations des professionnels, la Ministre a évoqué des perspectives d'amélioration significatives :Cette tournée est conçue comme un levier de dialogue et d’action pour une amélioration durable du secteur des transports au Tchad.