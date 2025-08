Tchad : La Ministre du Pétrole en visite technique chez Perenco au Cameroun

Accompagnée du Directeur Général Adjoint d'ARSAT et de techniciens du ministère, la ministre a visité le site de traitement et de production de gaz de Perenco à Ebomé, situé entre Douala et Kribi. La délégation a également inspecté le terminal d'exportation (FSO) de Massongo, une infrastructure qualifiée d'intérêt hautement stratégique.





Cette visite technique fait suite à une séance de travail tenue la veille et s'inscrit dans une démarche plus large visant à valoriser les potentialités gazières du Tchad.