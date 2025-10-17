Tchad : La Mission de la Ministre des Transports sur le corridor Sud passe par Machtour et Guélendeng

Poste de Péage de Machtour : Premier arrêt de l'inspection. Aire de Repos de Guélendeng : L'équipe a visité cette infrastructure en cours de finalisation, conçue pour offrir un espace sécurisé de détente aux conducteurs de poids lourds.

Améliorations et Transparence aux Postes de Péage

Relation Usagers-Personnel : Amélioration des relations entre le personnel et les usagers.

Gestion des Recettes : Optimisation des systèmes de collecte et de suivi des recettes.

Concertation avec les Acteurs Locaux

La forte délégation a commencé sa mission par deux points stratégiques :La délégation a également inspecté le, où des avancées notables ont été observées :Ces améliorations sont perçues comme le signe de la volonté du Ministère de renforcer la transparence, la redevabilité et l’efficacité dans la gestion des infrastructures routières.Après une rencontre avec les autorités locales à Bongor, la délégation ministérielle a rencontré l’association des motos taxis ainsi que les syndicats des transporteurs, chauffeurs et transitaires.La mission se poursuit ce vendredi sur le corridor national sud, avec des arrêts prévus à chaque poste de contrôle routier.