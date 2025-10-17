Tchad : La Mission de la Ministre des Transports sur le corridor Sud passe par Machtour et Guélendeng

La forte délégation a commencé sa mission par deux points stratégiques :
- Poste de Péage de Machtour : Premier arrêt de l'inspection.
- Aire de Repos de Guélendeng : L'équipe a visité cette infrastructure en cours de finalisation, conçue pour offrir un espace sécurisé de détente aux conducteurs de poids lourds.
Améliorations et Transparence aux Postes de Péage
La délégation a également inspecté le poste de péage de Guélendeng, où des avancées notables ont été observées :
- Relation Usagers-Personnel : Amélioration des relations entre le personnel et les usagers.
- Gestion des Recettes : Optimisation des systèmes de collecte et de suivi des recettes.
Concertation avec les Acteurs Locaux
Après une rencontre avec les autorités locales à Bongor, la délégation ministérielle a rencontré l’association des motos taxis ainsi que les syndicats des transporteurs, chauffeurs et transitaires.
La mission se poursuit ce vendredi sur le corridor national sud, avec des arrêts prévus à chaque poste de contrôle routier.