TCHAD

Tchad : La Mission de la Ministre des Transports sur le corridor Sud passe par Machtour et Guélendeng


Alwihda Info | Par - 17 Octobre 2025


Le Directeur Général du Bureau National de Fret Terrestre du Tchad, Saleh Youssouf Erda, participe à la mission de terrain menée par la Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Madame Fatima Goukouni Weddeye, sur le corridor sud du pays. Cette mission vise à renforcer la gouvernance sectorielle et à améliorer la qualité des services publics en transport.


  La forte délégation a commencé sa mission par deux points stratégiques :
  1. Poste de Péage de Machtour : Premier arrêt de l'inspection.
  2. Aire de Repos de Guélendeng : L'équipe a visité cette infrastructure en cours de finalisation, conçue pour offrir un espace sécurisé de détente aux conducteurs de poids lourds.
 

Améliorations et Transparence aux Postes de Péage

 
La délégation a également inspecté le poste de péage de Guélendeng, où des avancées notables ont été observées :
  • Relation Usagers-Personnel : Amélioration des relations entre le personnel et les usagers.
  • Gestion des Recettes : Optimisation des systèmes de collecte et de suivi des recettes.
Ces améliorations sont perçues comme le signe de la volonté du Ministère de renforcer la transparence, la redevabilité et l’efficacité dans la gestion des infrastructures routières.
 

Concertation avec les Acteurs Locaux

 
Après une rencontre avec les autorités locales à Bongor, la délégation ministérielle a rencontré l’association des motos taxis ainsi que les syndicats des transporteurs, chauffeurs et transitaires.

 
La mission se poursuit ce vendredi sur le corridor national sud, avec des arrêts prévus à chaque poste de contrôle routier.
Peter Kum
