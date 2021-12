Tchad : "La Noche", le nouveau titre de VOG

« ...Ce qui se passe dans la Noche reste dans la Noche... ». Voici l’une des phrases que l’on retient du tout nouveau titre de VOG. Après son titre « Bad Boys » en feat. Avec Cidson Alguewi, le jeune artiste nous revient avec un morceau très entrainant et bien écrit.



L’artiste continue de sortir des titres bien produits et réalisés. Sur ce dernier, l’instrumentale a été composée par Another Beat By Ghis, puis arrangée par Wassa Fams.



Si VOG fait parti des artistes de la nouvelle génération en « Vogue », il a une écriture spéciale et un univers propre à lui. 2,12 minutes de pur bonheur.



Nous vous laissons savourer ce nouveau titre, produit par Homeland Empire.

