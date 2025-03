Tchad : La Police Nationale renforce la sécurité pour les célébrations de l'Aïd

Les agents de la Police Nationale ont été déployés aux points stratégiques de la ville, leur présence visant à garantir un climat serein et propice aux festivités. Cette mobilisation est cruciale pour prévenir tout incident potentiel et assurer la tranquillité des citoyens durant cette période de forte affluence. La présence accrue des forces de sécurité est non seulement un symbole d'engagement des autorités à protéger la population, mais également une mesure pour rassurer les citoyens, leur permettant de célébrer en toute sérénité. Avec ces efforts, les autorités tchadiennes montrent leur détermination à maintenir la paix et la sécurité, permettant ainsi à la communauté de profiter pleinement des célébrations marquant la fin du Ramadan. La vigilance et la préparation des forces de police sont essentielles pour assurer des festivités sans incidents.