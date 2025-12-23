Tchad : La Présidence dénonce des campagnes de désinformation visant les institutions et les FDS

Selon la Présidence, la dernière rumeur en date évoquant de prétendues tensions au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS) relève d’une campagne de désinformation soigneusement orchestrée. Les investigations en cours mettraient en évidence l’implication d’acteurs agissant pour le compte d’officines étrangères, utilisant les « fake news » comme outil de guerre psychologique dans le but de fragiliser l’unité nationale et la stabilité de l’État.



La Présidence souligne que ces agissements, susceptibles de constituer des infractions prévues par le Code pénal et les textes relatifs à la sécurité nationale, visent à porter atteinte à la cohésion sociale, à déstabiliser les institutions républicaines et à remettre en cause l’ordre constitutionnel.



Face à cette situation, le Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef suprême des Armées, a réaffirmé sa confiance totale et inconditionnelle envers les Forces de défense et de sécurité ainsi que leurs états-majors. Il a salué le professionnalisme, l’esprit de corps et le dévouement du personnel militaire et de sécurité, les appelant à poursuivre leurs missions avec rigueur, dans le strict respect de la chaîne de commandement.



La Présidence a également lancé un appel à la vigilance à l’endroit de la population, l’exhortant à faire preuve de discernement et de responsabilité, en s’abstenant de relayer des informations non vérifiées et en se référant exclusivement aux canaux officiels pour toute confirmation.



Compte tenu de la gravité des faits, le Chef de l’État a instruit le Premier ministre, Chef du Gouvernement, de prendre toutes les mesures légales, réglementaires, administratives et techniques nécessaires afin d’identifier et de traduire devant les juridictions compétentes toute personne physique ou morale impliquée dans la production, la diffusion ou la promotion de ces campagnes de désinformation, destinées à semer la psychose au sein de la population.



Le communiqué est signé par le Directeur général de la communication de la Présidence de la République, Hassan Abdelkerim Bouyebri.