Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Présidence dénonce des campagnes de désinformation visant les institutions et les FDS


Alwihda Info | Par - 23 Décembre 2025


​La Présidence de la République du Tchad a exprimé, dans un communiqué rendu public ce 22 décembre 2025, sa vive préoccupation face à la multiplication d’informations fallacieuses diffusées sur les réseaux sociaux, ciblant les institutions de la République ainsi que des personnalités civiles et militaires.


Tchad : La Présidence dénonce des campagnes de désinformation visant les institutions et les FDS
Selon la Présidence, la dernière rumeur en date évoquant de prétendues tensions au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS) relève d’une campagne de désinformation soigneusement orchestrée. Les investigations en cours mettraient en évidence l’implication d’acteurs agissant pour le compte d’officines étrangères, utilisant les « fake news » comme outil de guerre psychologique dans le but de fragiliser l’unité nationale et la stabilité de l’État.

La Présidence souligne que ces agissements, susceptibles de constituer des infractions prévues par le Code pénal et les textes relatifs à la sécurité nationale, visent à porter atteinte à la cohésion sociale, à déstabiliser les institutions républicaines et à remettre en cause l’ordre constitutionnel.

Face à cette situation, le Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef suprême des Armées, a réaffirmé sa confiance totale et inconditionnelle envers les Forces de défense et de sécurité ainsi que leurs états-majors. Il a salué le professionnalisme, l’esprit de corps et le dévouement du personnel militaire et de sécurité, les appelant à poursuivre leurs missions avec rigueur, dans le strict respect de la chaîne de commandement.

La Présidence a également lancé un appel à la vigilance à l’endroit de la population, l’exhortant à faire preuve de discernement et de responsabilité, en s’abstenant de relayer des informations non vérifiées et en se référant exclusivement aux canaux officiels pour toute confirmation.

Compte tenu de la gravité des faits, le Chef de l’État a instruit le Premier ministre, Chef du Gouvernement, de prendre toutes les mesures légales, réglementaires, administratives et techniques nécessaires afin d’identifier et de traduire devant les juridictions compétentes toute personne physique ou morale impliquée dans la production, la diffusion ou la promotion de ces campagnes de désinformation, destinées à semer la psychose au sein de la population.

Le communiqué est signé par le Directeur général de la communication de la Présidence de la République, Hassan Abdelkerim Bouyebri.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/12/2025

Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies

Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies

Guéra : Ferveur et prières pour la paix lors du Maoulid à Dega Guéra : Ferveur et prières pour la paix lors du Maoulid à Dega 22/12/2025

Populaires

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État

22/12/2025

États-Unis : qui est responsable de la paralysie budgétaire en 2025 et qu'en pensent les électeurs ?

22/12/2025

N’Djamena : L’entrepreneuriat tchadien passe en "Mode Turbo" pour la SME 2025

22/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter