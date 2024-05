Le 6 mai, le Tchad a organisé des élections présidentielles. Selon les résultats préliminaires rendus publics le 9 mai par l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad, le Président de Transition, Mahamat Idriss Deby, l'a emporté avec 61,03% des voix. Son principal adversaire, le Premier ministre du Tchad et leader du parti d'opposition Les Transformateurs, Succes Masra, a été soutenu par 18,53% des votants.



"Le vote s'est déroulé dans le calme ; aucune violation grave pouvant affecter la volonté des citoyens n'a été constatée. Le taux de participation a été de 75,9%", relève le ministère russe des Affaires étrangères.



Moscou se félicite du "déroulement réussi des élections présidentielles au Tchad, qui constituent la dernière étape du processus de transition vers une forme civile de gouvernement, et confirme sa volonté de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre la Fédération de Russie et la République du Tchad", selon la déclaration du ministère russe des Affaires étrangères.