Tchad : La Voix de la Femme appuie le Centre d'apprentissage coranique Noural-Madina

La présidente de l'ONG La Voix de la Femme a rendu visite au Centre d'apprentissage Saint Courant Noural-Madina, où elle a remis des livres du Saint Coran au responsable du Centre, le 16 octobre 2023.



Lors de son discours de circonstance, la présidente de l'ONG La Voix de la Femme, Amina Tidjani Yaya, a exprimé sa gratitude envers la présidente du Centre, pour cette initiative visant à promouvoir l'enseignement religieux, contribuant ainsi à la préservation de la culture et de la civilisation islamique, tout en renforçant les liens fraternels et religieux.



Elle a souligné l'importance de favoriser une cohabitation pacifique entre les Tchadiens. Amina Tidjani Yaya a expliqué : « Nous sommes venus avec ce que nous pouvions, dans le but de vous remettre ces manuels du Saint Coran. Notre objectif est de permettre aux filles et aux femmes qui étudient dans ce centre de réussir. Nous vous exprimons notre gratitude pour votre contribution à la réduction du taux d'analphabétisme et à la promotion des droits de l'enfant ».



Il convient de noter qu'un bureau de la cellule de l'ONG La Voix de la Femme est désormais établi dans l'Ennedi Est, à Amdjarass.